Демяненко Харитина Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демяненко Харитина Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

26.09.1886 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Демяненко Прокопий Прокофьевич

Мать: не указана

Смерть
26.09.1886 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от коклюша
Похороны
27.09.1886 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F98G-J?i=452&cc=3511744&cat=1008700
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