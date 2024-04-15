Демяненко Харитина Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти26.09.1886 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Демяненко Прокопий Прокофьевич
Смерть
26.09.1886 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от коклюша
Похороны
27.09.1886 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F98G-J?i=452&cc=3511744&cat=1008700