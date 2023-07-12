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Слуцкая (Ахрейн) Вера Яковлевна
Слуцкая (Ахрейн) Вера Яковлевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.09.1948
Пол
Женский
Отец
Ахрейн Яков Матвеевич
1917 г.р.
Мать
Ахрейн Цива (Циля) Моисеевна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1948
Отец:
Ахрейн Яков Матвеевич
Мать:
Ахрейн Цива (Циля) Моисеевна
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