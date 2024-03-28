Гладышева Федотия (Феодория) Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышева Федотия (Феодория) Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Внебрачная
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладышев Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
14.07.1916

Дочь: Шадрина Трубина (Гладышева) Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Гладышев Алексей Алексеевич

Соловьево, Шестаковская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
1918

Сын: Гладышев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Гладышев Алексей Алексеевич

Соловьево, Шестаковская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Гладышева Глафира Алексеевна

Отец ребёнка: Гладышев Алексей Алексеевич

Соловьево, Шестаковская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1926

Сын: Гладышев Ипполит Алексеевич

Отец ребёнка: Гладышев Алексей Алексеевич

Соловьево, Шестаковская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
1929

Сын: Гладышев Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Гладышев Алексей Алексеевич

Соловьево, Шестаковская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Гладышева Нионила Алексеевна

Отец ребёнка: Гладышев Алексей Алексеевич

Соловьево, Шестаковская волость, Никольский уезд
Смерть
Неизвестно

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