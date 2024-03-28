Гладышева Федотия (Феодория) Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Внебрачная
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1916
Дочь: Шадрина Трубина (Гладышева) Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Гладышев Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Гладышев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Гладышев Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Гладышева Глафира Алексеевна
Отец ребёнка: Гладышев Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
25.12.1926
Сын: Гладышев Ипполит Алексеевич
Отец ребёнка: Гладышев Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Гладышев Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Гладышев Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Гладышева Нионила Алексеевна
Отец ребёнка: Гладышев Алексей Алексеевич
Смерть
Неизвестно