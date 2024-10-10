Харохордин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.09.1902
Дата смерти15.10.1904
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1902
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Логачёвка, Фёдоровка, Любимовка за 1902 г. 1 января 1902 — 31 декабря 1902 ГБУ "ОГАОО", фонд №389, опись №1, дело №1062, стр.... Показать все
Смерть
15.10.1904
Фонд №389 Опись №1 Дело №1127 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Любимовка, Марковка, Михайловка за 1904 г. https://ya.ru/archive/catalog/21f40a2d-3ea5-48be-9bb... Показать все