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Харохордин Иван Васильевич

Место рождения

Преображенка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

06.09.1902

Дата смерти

15.10.1904

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1876 г.р.

Мать

Вычислено 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1902

Отец: Харохордин Василий Анисимович

Мать: Хорохордина (Ткачева) Пелагея Гаврииловна

Преображенка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Логачёвка, Фёдоровка, Любимовка за 1902 г. 1 января 1902 — 31 декабря 1902 ГБУ "ОГАОО", фонд №389, опись №1, дело №1062, стр.... Показать все
Смерть
15.10.1904
Преображенка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд №389 Опись №1 Дело №1127 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Любимовка, Марковка, Михайловка за 1904 г. https://ya.ru/archive/catalog/21f40a2d-3ea5-48be-9bb... Показать все

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