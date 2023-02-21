Белов Несто(е)р Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.05.1892 ст.
Дочь: Белова Елена Несторовна
Мать ребёнка: Белова Ольга (И)Ларионовна
Рождение ребёнка
26.08.1894 ст.
Дочь: Белова Домна Несторовна
Мать ребёнка: Белова Ольга (И)Ларионовна
Рождение ребёнка
23.08.1897 ст.
Мать ребёнка: Белова Ольга (И)Ларионовна
Рождение ребёнка
13.07.1900 ст.
Мать ребёнка: Белова Ольга (И)Ларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белова Ольга (И)Ларионовна
Смерть
Неизвестно