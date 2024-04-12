Шахматов Иван Иннокентьевич
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти?.12.1942
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Родился в Красноярский край, Идринский р-н, д. Мичца, потом этой деревни не стало и они переехали в Добромысловку.
Призыв на военную службу
22.08.1942
Идринское, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Дата и место призыва: 22.08.1942 Идринский РВК, Красноярский край, Идринский р-н Дата призыва: 22.08.1942 Воинское звание: рядовой Дата выбытия: __.12.1942 Причина выбытия: пропал без вести
Смерть
?.12.1942
Пропал без вести Воинское звание: рядовой Занимаемая должность в красной армии: стрелок Когда прекратилась письменная связь: 10.09.1942 Дата выбытия: __.12.1942 Причина выбытия: пропал без вести