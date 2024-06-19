Шаршавина (Раева) Мария Васильевна 22.06.1876 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шаршавина (Раева) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1876 ст.

Дата смерти

14.09.1958

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаршавин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
31.03.1906 ст.

Сын: Шаршавин Борис Григорьевич

Отец ребёнка: Шаршавин Григорий Иванович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1908 ст.

Дочь: Аблынина (Шаршавина) Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Шаршавин Григорий Иванович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.02.1910 ст.

Дочь: Зорина (Шаршавина) Лариса Григорьевна

Отец ребёнка: Шаршавин Григорий Иванович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.09.1911 ст.

Сын: Шаршавин Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Шаршавин Григорий Иванович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1914 ст.

Сын: Шаршавин Игорь Григорьевич

Отец ребёнка: Шаршавин Григорий Иванович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
14.09.1958
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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