Шаршавина (Раева) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1876 ст.
Дата смерти14.09.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1906 ст.
Сын: Шаршавин Борис Григорьевич
Отец ребёнка: Шаршавин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1908 ст.
Дочь: Аблынина (Шаршавина) Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Шаршавин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1910 ст.
Дочь: Зорина (Шаршавина) Лариса Григорьевна
Отец ребёнка: Шаршавин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
22.09.1911 ст.
Сын: Шаршавин Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Шаршавин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1914 ст.
Сын: Шаршавин Игорь Григорьевич
Отец ребёнка: Шаршавин Григорий Иванович
Смерть
14.09.1958
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область