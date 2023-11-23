Пётр Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1768
Дата смерти08.10.1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Петр Тимофеевич (1768 — 1848) Родился 12 июня 1768 года в семье дьячка села Щекотова Ярославского уезда Тимофея Ивановича. В семинарии не обучался. В 1778 году определен в пономаря к церкви того же се... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Фёдорова
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Космодемьянского Ярославского уезда.
Образование
Неизвестно
В семинарии не обучался
Работа или профессия
1778
определен в пономаря к церкви того же села
Работа или профессия
1791
рукоположен во священника, грамоту имеет
Работа или профессия
С 1791 по 1814
определен депутатом
Рождение ребёнка
1794
Сын: Розов Пётр Петров
Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова
Розов Петр Петрович (1794 — 1854) Родился в семье священника села Космодемьянского Ярославского уезда Петра Тимофеевича. С 1804 года обучался в Ярославской духовной семинарии, по исключении из низшего... Показать все
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Сперанская (Бурмакинская) Александра Петрова
Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова
Рождение ребёнка
26.04.1805
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова
Рождение ребёнка
17.10.1807
Дочь: Параскева Петровна
Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова
Рождение ребёнка
13.01.1811
Сын: Василий Петров
Мать ребёнка: Прасковья Фёдорова
Работа или профессия
1834
уволен за штат
Смерть
08.10.1848