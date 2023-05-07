Дронь Инна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1981
Отец: Дронь Василий
Мать: Петраш Вера
Рождение ребёнка
05.03.2003
Дочь: Рябкова Алёна Викторовна
Отец ребёнка: Рябков Виктор Павлович
Рождение ребёнка
23.02.2012
Дочь: Рябкова Александра Викторовна
Отец ребёнка: Рябков Виктор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябкова Алина Викторовна
Отец ребёнка: Рябков Виктор Павлович