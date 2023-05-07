Дронь Инна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дронь Инна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1981

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1981

Отец: Дронь Василий

Мать: Петраш Вера

Рождение ребёнка
05.03.2003

Дочь: Рябкова Алёна Викторовна

Отец ребёнка: Рябков Виктор Павлович

Рождение ребёнка
23.02.2012

Дочь: Рябкова Александра Викторовна

Отец ребёнка: Рябков Виктор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябкова Алина Викторовна

Отец ребёнка: Рябков Виктор Павлович

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