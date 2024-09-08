Кривенцов Иван Артемов
Место рождения
Дата рождения1722
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Кривенцова (Обьеткова) ? Анисимова
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Кривенцова (Обьеткова) ? Анисимова
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Кривенцова Матрена Иванова
Мать ребёнка: Кривенцова (Обьеткова) ? Анисимова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Кривенцова Марья Иванова
Мать ребёнка: Кривенцова (Обьеткова) ? Анисимова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Кривенцова Марья Иванова
Мать ребёнка: Кривенцова (Обьеткова) ? Анисимова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Кривенцова Фекла Иванова
Мать ребёнка: Кривенцова (Обьеткова) ? Анисимова