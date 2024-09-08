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Кривенцов Иван Артемов

Место рождения

Кёрша, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1722

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Кривенцов Артем Исаев

Мать: Кривенцова (Трофимова) Марфа Филиппова

Кёрша, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривенцова (Обьеткова) ? Анисимова

Рождение ребёнка
1742

Сын: Кривенцов Иван Иванов

Мать ребёнка: Кривенцова (Обьеткова) ? Анисимова

Кёрша, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Кривенцов Петр Иванов

Мать ребёнка: Кривенцова (Обьеткова) ? Анисимова

Кёрша, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Кривенцова Матрена Иванова

Мать ребёнка: Кривенцова (Обьеткова) ? Анисимова

Кёрша, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Кривенцова Марья Иванова

Мать ребёнка: Кривенцова (Обьеткова) ? Анисимова

Кёрша, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Кривенцова Марья Иванова

Мать ребёнка: Кривенцова (Обьеткова) ? Анисимова

Кёрша, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Кривенцова Фекла Иванова

Мать ребёнка: Кривенцова (Обьеткова) ? Анисимова

Кёрша, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область

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