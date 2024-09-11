Заболотный Михаил Феликсович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболотный Михаил Феликсович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заболотная (Васильева) Мария

Рождение ребёнка
05.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заболотная (Васильева) Мария

Рачинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Заболотный Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Заболотная (Васильева) Мария

Рачинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

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