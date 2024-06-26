Феофанов Павел Феофанович ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Феофанов Павел Феофанович ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гражданство
Неизвестно
Республика Башкортостан деревня Ивановка
Рождение ребёнка
1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Феофанова ? ?

Смерть
Неизвестно

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