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Рудаков Михаил Осипов

Место рождения

Сокиринская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Рудаков Осип Федоров

Мать: Рудакова Дарья Федорова

Сокиринская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Рудаков Илья Михайлов

Мать ребёнка: Рудакова Катерина Осипова

Сокиринская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1850

Жена: Рудакова Катерина Осипова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Кокорина Анна Михайлова

Мать ребёнка: Рудакова Катерина Осипова

Сокиринская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Сокиринская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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