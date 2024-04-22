Рудаков Михаил Осипов
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Рудаков Осип Федоров
Мать: Рудакова Дарья Федорова
Рождение ребёнка
После 1850
Мать ребёнка: Рудакова Катерина Осипова
Бракосочетание
До 1850
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Кокорина Анна Михайлова
Мать ребёнка: Рудакова Катерина Осипова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно