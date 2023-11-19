Ржанов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1929
Дата смерти04.06.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1929
Отец: Ржанов Василий
Мать: Ржанова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ржанова (Кутузова) Раиса
Рождение ребёнка
17.01.1957
Дочь: Ганюшкина (Ржанова) Татьяна
Мать ребёнка: Ржанова (Кутузова) Раиса
Рождение ребёнка
07.02.1958
Дочь: Журавлева (Ржанова) Тамара
Мать ребёнка: Ржанова (Кутузова) Раиса
Рождение ребёнка
26.09.1963
Сын: Ржанов Александр
Мать ребёнка: Ржанова (Кутузова) Раиса
Смерть
04.06.1983