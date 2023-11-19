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Ржанов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1929

Дата смерти

04.06.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1929

Отец: Ржанов Василий

Мать: Ржанова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ржанова (Кутузова) Раиса

Рождение ребёнка
17.01.1957

Дочь: Ганюшкина (Ржанова) Татьяна

Мать ребёнка: Ржанова (Кутузова) Раиса

Рождение ребёнка
07.02.1958

Дочь: Журавлева (Ржанова) Тамара

Мать ребёнка: Ржанова (Кутузова) Раиса

Рождение ребёнка
26.09.1963

Сын: Ржанов Александр

Мать ребёнка: Ржанова (Кутузова) Раиса

Смерть
04.06.1983

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