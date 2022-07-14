Волков Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Иван Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова (Пименова) Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Василий Иванович

Мать ребёнка: Волкова (Пименова) Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова (Пименова) Евгения Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова (Пименова) Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
11.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова (Пименова) Евгения Васильевна

Смерть
Неизвестно

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