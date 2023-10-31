Яликов Андрей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яликов Андрей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1927

Дочь: Яликова Любовь Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1934

Сын: Яликов Вячеслав Андреевич

Мать ребёнка: Петрова Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
04.07.1937

Дочь: Петрова Галина Андреевна

Мать ребёнка: Петрова Зинаида Васильевна

Смерть
Неизвестно
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