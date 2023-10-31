Яликов Андрей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.12.1927
Дочь: Яликова Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
21.01.1934
Сын: Яликов Вячеслав Андреевич
Мать ребёнка: Петрова Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
04.07.1937
Дочь: Петрова Галина Андреевна
Мать ребёнка: Петрова Зинаида Васильевна
Смерть
Неизвестно