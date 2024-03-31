Пушкарева (Комарова) Феодосья Харитоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Пушкарева (Комарова) Феодосья Харитоновна

Автор
АМ
Мыльников А.

женский, родилась Неизвестно

умерла 20.09.1901 ст., Полом, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Супруги
Пушкарёв Прокопий Федорович17.02.1842 ст. г.р.
Дети
Пушкарёва Татьяна Прокопьевна31.01.1875 ст. г.р.
Пушкарёв Дмитрий Прокопьевич22.10.1877 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1865 ст.

Муж: Пушкарёв Прокопий Федорович

ГАКО, Ф. 237, оп. 73, д. 551. Венчание в Покровской церкви с. Адышево. На момент бракосочетания жениху 22 года, невесте 17 лет. Свидетели со стороны жениха Григорий Иванов и Иосиф Яковлев Пушкарёвы. Со стороны невесты Николай Спиридонов и Пётр Миронов Пушкарёвы.

Рождение ребёнка
31.01.1875 ст.

Дочь: Пушкарёва Татьяна Прокопьевна

Отец ребёнка: Пушкарёв Прокопий Федорович

Полом, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Крещение в Покровской церкви с. Адышево 01.02.1875 г. Крестная - крестьянина Ивана Федорова Пушкарева дочь Марфа.

Рождение ребёнка
22.10.1877 ст.

Сын: Пушкарёв Дмитрий Прокопьевич

Отец ребёнка: Пушкарёв Прокопий Федорович

Полом, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Крещение в Покровской церкви села Адышевского 23.10.1877 г. Воспреемник крест. дер. Поломской Стефан Федоров Пушкарев.

Рождение ребёнка
10.12.1882 ст.

Сын: Пушкарёв Павел Прокопьевич

Отец ребёнка: Пушкарёв Прокопий Федорович

Полом, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Смерть
20.09.1901 ст.
Полом, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Погребение 22.09.1901 г. Возраст - 55 лет. Причина - от боли ноги.

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