Пушкарева (Комарова) Феодосья Харитоновна
женский, родилась Неизвестно
умерла 20.09.1901 ст., Полом, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Супруги
Пушкарёв Прокопий Федорович17.02.1842 ст. г.р.
Дети
Пушкарёва Татьяна Прокопьевна31.01.1875 ст. г.р.
Пушкарёв Дмитрий Прокопьевич22.10.1877 ст. г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1865 ст.
Рождение ребёнка
31.01.1875 ст.
Дочь: Пушкарёва Татьяна Прокопьевна
Отец ребёнка: Пушкарёв Прокопий Федорович
Рождение ребёнка
22.10.1877 ст.
Сын: Пушкарёв Дмитрий Прокопьевич
Отец ребёнка: Пушкарёв Прокопий Федорович
Рождение ребёнка
10.12.1882 ст.
Сын: Пушкарёв Павел Прокопьевич
Отец ребёнка: Пушкарёв Прокопий Федорович
Смерть
20.09.1901 ст.