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Хайруллин Файзулла Агилович

Место рождения

Башкирская АССР, Гафурийский р-н, д. Саитбаба

Дата рождения

1924

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Башкирская АССР, Гафурийский р-н, д. Саитбаба
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Военная награда
Неизвестно
Хайруллин Файзулла Агилович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1924 Башкирская АССР, Гафурийский р-н, д. Саитбаба. Юбилейная картотека
Хайрулин Файзулла Агиллович. Орден Красной Звезды Медаль «За отвагу» Мл. сержант __.__.1924 , Место службы: 648 сп 200 сд. Награждение
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie34016728/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie29577733/
Смерть
2014
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