Хайруллин Файзулла Агилович
Место рожденияБашкирская АССР, Гафурийский р-н, д. Саитбаба
Дата рождения1924
Дата смерти2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Военная награда
Неизвестно
Хайруллин Файзулла Агилович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1924 Башкирская АССР, Гафурийский р-н, д. Саитбаба. Юбилейная картотека
Хайрулин Файзулла Агиллович. Орден Красной Звезды Медаль «За отвагу» Мл. сержант __.__.1924 , Место службы: 648 сп 200 сд. Награждение
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie34016728/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie29577733/
Смерть
2014