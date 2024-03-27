Сахабиева (Маннанова) Кашифэ Маннановна
Место рожденияс. Шингальчи, Татарстан
Дата рождения28.12.1918
Дата смерти02.05.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1918
с. Шингальчи, Татарстан
Рождение ребёнка
10.07.1942
Отец ребёнка: Сахабиев Ахат Сахабиевич
Рождение ребёнка
22.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сахабиев Ахат Сахабиевич
с. Шингальчи, Татарстан
Смерть
02.05.1985