Сахабиева (Маннанова) Кашифэ Маннановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахабиева (Маннанова) Кашифэ Маннановна

Место рождения

с. Шингальчи, Татарстан

Дата рождения

28.12.1918

Дата смерти

02.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1918

Отец: (минханов) Мирзиянов Маннан (Минханович) Мирзиянович

Мать: Минханова Нургаян Салахутдиновна

с. Шингальчи, Татарстан
Рождение ребёнка
10.07.1942

Сын: Сахабиев Анас Ахатович

Отец ребёнка: Сахабиев Ахат Сахабиевич

Рождение ребёнка
22.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сахабиев Ахат Сахабиевич

с. Шингальчи, Татарстан
Смерть
02.05.1985
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