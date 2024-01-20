(Савиных) Валентина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ася
Отец ребёнка: Васильев Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катя
Отец ребёнка: Васильев Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Алексей
Отец ребёнка: Васильев Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Валерий
Смерть
Неизвестно