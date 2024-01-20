(Савиных) Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Савиных) Валентина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савиных Владимир

Мать: Савиных (Щёголева) Эрика Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ася

Отец ребёнка: Васильев Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катя

Отец ребёнка: Васильев Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Алексей

Отец ребёнка: Васильев Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Валерий

Смерть
Неизвестно

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