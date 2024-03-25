Щербакова Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Щербакова Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Щербаков Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
1960
Отец ребёнка: Щербаков Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Щербакова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Щербаков Николай Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно