Щербакова Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Щербакова Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Щербаков Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
1960

Сын: Щербаков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Щербаков Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Щербакова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Щербаков Николай Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Николай Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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