Дубинина (Тартынская) Галина Владимировна
Место рожденияВерх-Суетка, Алтайский край
Дата рождения29.06.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1986
Верх-Суетка, Алтайский край
Образование
С 01.09.1993 по 31.05.2004
Верх-Суетская средняя общеобразовательная школа
Полное среднее образование
Образование
С 01.09.2004 по 31.05.2009
Новосибирская Государственная Академия Водного Транспорта, Высшее образование
Место жительства
С ?.09.2009 по ?.07.2013
Бракосочетание
03.07.2010
Муж: Дубинин Анатолий
Электросталь, Московская область
Рождение ребёнка
01.06.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубинин Анатолий
Место жительства
С ?.08.2013 по ?.07.2014
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С ?.08.2014 по ?.07.2019
Рождение ребёнка
25.08.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубинин Анатолий
Место жительства
С ?.07.2019 по ?.08.2022
Место жительства
С ?.08.2022 по ?.07.2023
Место жительства
С ?.07.2023
Балашиха, Балашиха, Московская область