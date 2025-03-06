Дубинина (Тартынская) Галина Владимировна 29.06.1986 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дубинина (Тартынская) Галина Владимировна

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Место рождения

Верх-Суетка, Алтайский край

Дата рождения

29.06.1986

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1964 г.р.

Муж

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1986

Отец: Тартынский Владимир

Мать: Тартынская (Пархоменко) Надежда

Верх-Суетка, Алтайский край
Образование
С 01.09.1993 по 31.05.2004
Верх-Суетская средняя общеобразовательная школа
Полное среднее образование
Образование
С 01.09.2004 по 31.05.2009
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Новосибирская Государственная Академия Водного Транспорта, Высшее образование
Место жительства
С ?.09.2009 по ?.07.2013
Электросталь, Электросталь, Московская область
Бракосочетание
03.07.2010

Муж: Дубинин Анатолий

Электросталь, Московская область
Рождение ребёнка
01.06.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубинин Анатолий

Электросталь, Электросталь, Московская область
Место жительства
С ?.08.2013 по ?.07.2014
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С ?.08.2014 по ?.07.2019
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
25.08.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубинин Анатолий

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
С ?.07.2019 по ?.08.2022
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
С ?.08.2022 по ?.07.2023
Электросталь, Электросталь, Московская область
Место жительства
С ?.07.2023
Балашиха, Балашиха, Московская область

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