Лельевр (Пеганова) Наталья Николаевна 16.02.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лельевр (Пеганова) Наталья Николаевна

Автор
РР
Руслан Р.

женский, родилась 16.02.1970

Отец
Пеганов Николай Дмитриевич28.03.1941 г.р.
Мать
Пеганова (Дёмина) Людмила ГермановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Лельевр Владимир Анатольевич19.11.1967 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1970

Отец: Пеганов Николай Дмитриевич

Мать: Пеганова (Дёмина) Людмила Германовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лельевр Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
24.02.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лельевр Владимир Анатольевич

Москва, город федерального значения Москва

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