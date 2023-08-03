Лельевр (Пеганова) Наталья Николаевна
женский, родилась 16.02.1970
ОтецПеганов Николай Дмитриевич28.03.1941 г.р.
МатьПеганова (Дёмина) Людмила ГермановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Лельевр Владимир Анатольевич19.11.1967 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лельевр Владимир Анатольевич
Москва, город федерального значения Москва