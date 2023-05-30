Зотова (Барабошкина) Ефросинья Егорова
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти21.06.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.05.1899
Муж: Зотов Иван Семёнович
Раменки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
28.11.1901
Отец ребёнка: Зотов Иван Семёнович
Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
21.06.1907