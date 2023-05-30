Зотова (Барабошкина) Ефросинья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова (Барабошкина) Ефросинья Егорова

Место рождения

Горки, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

21.06.1907

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Горки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
02.05.1899

Муж: Зотов Иван Семёнович

Раменки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
28.11.1901

Сын: Зотов Николай Иванович

Отец ребёнка: Зотов Иван Семёнович

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
21.06.1907

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