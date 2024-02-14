Зайцева (Кохно) Елена Константиновна
Место рожденияг.Пинск Белоруссия
Дата рождения24.11.198
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.198
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
г.Пинск Белоруссия
Рождение ребёнка
09.12.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Александр
г.Пинск Белоруссия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцев Александр