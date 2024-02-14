Зайцева (Кохно) Елена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Кохно) Елена Константиновна

Место рождения

г.Пинск Белоруссия

Дата рождения

24.11.198

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

198 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.198

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

г.Пинск Белоруссия
Рождение ребёнка
09.12.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Александр

г.Пинск Белоруссия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Александр

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