Татьяна Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1872 ст.
Отец ребёнка: Козлов Василий Иванов
Рождение ребёнка
15.04.1894 ст.
Дочь: Козлова Ирина Васильева
Отец ребёнка: Козлов Василий Иванов
Смерть
Неизвестно