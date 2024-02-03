Татьяна Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Василий Иванов

Рождение ребёнка
02.02.1872 ст.

Сын: Козлов Алексей Васильев

Отец ребёнка: Козлов Василий Иванов

Шалово, Шаловская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1894 ст.

Дочь: Козлова Ирина Васильева

Отец ребёнка: Козлов Василий Иванов

Шалово, Шаловская волость, Богородский уезд
Смерть
Неизвестно

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