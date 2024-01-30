Нугурбекова Мақаш Керейбайқызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нугурбекова Мақаш Керейбайқызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Қаспақбаев Керейбай Жәйірбайұлы

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ғалым

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Айнагүл

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимур

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сандуғаш

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майра

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Қабыл

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаңыл

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альмира

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Күляйым

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нүрзия

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нугурбеков Қабден

Смерть
Неизвестно
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