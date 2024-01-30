Нугурбекова Мақаш Керейбайқызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Қаспақбаев Керейбай Жәйірбайұлы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ғалым
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Айнагүл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сандуғаш
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Қабыл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаңыл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альмира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Күляйым
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нүрзия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нугурбеков Қабден
Смерть
Неизвестно