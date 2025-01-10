(Суслова) Марина 02.08.1966 — найти родственников по фамилии на Familio

(Суслова) Марина

Автор
ТФ
Фролова Т.

женский, родилась 02.08.1966, Шуя, Шуя, Ивановская область

умерла 29.12.2017, Шуя, Шуя, Ивановская область

Отец
Суслов ВалентинНеизвестно г.р.
Мать
Суслова (Сошникова) Ада25.09.1936 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1966

Отец: Суслов Валентин

Мать: Суслова (Сошникова) Ада

Шуя, Шуя, Ивановская область

Рождение ребёнка
12.08.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Шуя, Шуя, Ивановская область

Смерть
29.12.2017
Шуя, Шуя, Ивановская область

Похороны
Неизвестно
г. Шуя Ивановской обл. (РФ), Троицкое кладбище

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