(Суслова) Марина
женский, родилась 02.08.1966, Шуя, Шуя, Ивановская область
умерла 29.12.2017, Шуя, Шуя, Ивановская область
ОтецСуслов ВалентинНеизвестно г.р.
МатьСуслова (Сошникова) Ада25.09.1936 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
02.08.1966
Отец: Суслов Валентин
Мать: Суслова (Сошникова) Ада
Рождение ребёнка
12.08.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.12.2017
Похороны
Неизвестно
г. Шуя Ивановской обл. (РФ), Троицкое кладбище