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Димей Мукаев №87

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Абдрезячкин Мукай (-Альмухамет)

Мать: ?

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1820

Сын: Мухаметрахим Димеев

Мать ребёнка: ?

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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