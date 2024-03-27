Димей Мукаев №87
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Абдрезячкин Мукай (-Альмухамет)
Мать: ?
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1820
Сын: Мухаметрахим Димеев
Мать ребёнка: ?
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно