Никифоров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифоров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.11.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1990

Сын: Никифоров Андрей Иванович

Мать ребёнка: Никифорова Зоя Ивановна

Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филлинова Алина Ивановна

Мать ребёнка: Никифорова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Алексей Иванович

Мать ребёнка: Никифорова Зоя Ивановна

Смерть
29.11.1991
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