Никифоров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.11.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.08.1990
Сын: Никифоров Андрей Иванович
Мать ребёнка: Никифорова Зоя Ивановна
Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филлинова Алина Ивановна
Мать ребёнка: Никифорова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Алексей Иванович
Мать ребёнка: Никифорова Зоя Ивановна
Смерть
29.11.1991