(Жуликова) Татьяна Калинникова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1883
Дочь: Феодосия Алексеевна
Отец ребёнка: Жуликов Алексей Кириллов
Рождение ребёнка
25.05.1884
Дочь: Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Жуликов Алексей Кириллов
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно