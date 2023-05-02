Лапшин Петр Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Лапшин Степан Иосифов
Мать: Лапшина Анна Семёнова
Рождение ребёнка
24.06.1889
Сын: Лапшин Петр Петров
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Герасимова
Рождение ребёнка
07.11.1891
Сын: Лапшин Михаил Петров
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Герасимова
Рождение ребёнка
17.09.1894
Сын: Лапшин Никита Петров
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Герасимова
Рождение ребёнка
07.06.1897
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Герасимова
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Лапшина Агафья Петрова
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Герасимова
Рождение ребёнка
13.04.1906
Дочь: Лапшина Александра Петрова
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Герасимова
Рождение ребёнка
01.07.1909
Дочь: Лапшина Мария Петрова
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Герасимова
Рождение ребёнка
23.06.1912
Дочь: Лапшина Ольга Петрова
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Герасимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лапшин Семён Петров
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Герасимова
Смерть
Неизвестно