Лапшин Петр Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшин Петр Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Лапшин Степан Иосифов

Мать: Лапшина Анна Семёнова

Рождение ребёнка
24.06.1889

Сын: Лапшин Петр Петров

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Герасимова

Рождение ребёнка
07.11.1891

Сын: Лапшин Михаил Петров

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Герасимова

Рождение ребёнка
17.09.1894

Сын: Лапшин Никита Петров

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Герасимова

Рождение ребёнка
07.06.1897

Сын: Лапшин Федор Петрович

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Герасимова

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Лапшина Агафья Петрова

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Герасимова

Рождение ребёнка
13.04.1906

Дочь: Лапшина Александра Петрова

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Герасимова

Рождение ребёнка
01.07.1909

Дочь: Лапшина Мария Петрова

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Герасимова

Рождение ребёнка
23.06.1912

Дочь: Лапшина Ольга Петрова

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Герасимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапшин Семён Петров

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Герасимова

Смерть
Неизвестно
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