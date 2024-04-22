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Стрельцов Алексей Тарасович

Место рождения

Новоалексеевка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919

Отец: Стрельцов Тарасий Лаврентьевич

Мать: Стрельцова Васса

Новоалексеевка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1947

Дочь: Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Стрельцова Мария

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Стрельцов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Стрельцова Мария

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1953

Сын: Стрельцов Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Стрельцова Мария

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
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