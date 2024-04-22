Стрельцов Алексей Тарасович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919
Отец: Стрельцов Тарасий Лаврентьевич
Мать: Стрельцова Васса
Рождение ребёнка
Около 1947
Дочь: Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Стрельцова Мария
Рождение ребёнка
1949
Сын: Стрельцов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Стрельцова Мария
Рождение ребёнка
1953
Сын: Стрельцов Юрий Алексеевич
Мать ребёнка: Стрельцова Мария
Смерть
Неизвестно