Недосеев Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения06.04.1937
Дата смерти30.11.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Недосеева Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недосеев Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Недосеева Валентина
Рождение ребёнка
24.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Недосеева Валентина
Смерть
30.11.1967