Недосеев Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недосеев Николай Александрович

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Место рождения

Гальвасай

Дата рождения

06.04.1937

Дата смерти

30.11.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1937

Отец: Недосеев Александр Иванович

Мать: Недосеева Прасковья Кирсановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недосеева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недосеев Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Недосеева Валентина

Рождение ребёнка
24.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Недосеева Валентина

Смерть
30.11.1967

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