Земецкий Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.2018
Мать ребёнка: Земецкая (Алексеева) Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
18.01.2021
Дочь: Земецкая Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Земецкая (Алексеева) Мария Сергеевна