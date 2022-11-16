Земецкий Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земецкий Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1993

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Земецкая (Алексеева) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
08.12.2018

Сын: Земецкий Артём Иванович

Мать ребёнка: Земецкая (Алексеева) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
18.01.2021

Дочь: Земецкая Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Земецкая (Алексеева) Мария Сергеевна

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