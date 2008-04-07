Ибрагимова (Сагидуллина) Гельмидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимова (Сагидуллина) Гельмидия

Место рождения

Деревня Кузяново Башкирия

Дата рождения

13.08.1927

Дата смерти

07.04.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около ?.01.1946

Муж: Ибрагимов Гибадулла Гибадуллович

Рождение ребёнка
26.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ибрагимов Гибадулла Гибадуллович

Смерть
07.04.2008
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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