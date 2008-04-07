Ибрагимова (Сагидуллина) Гельмидия
Место рожденияДеревня Кузяново Башкирия
Дата рождения13.08.1927
Дата смерти07.04.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около ?.01.1946
Рождение ребёнка
26.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ибрагимов Гибадулла Гибадуллович
Смерть
07.04.2008
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно