Никифоров Федор Кириллович 20.04.1900 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Никифоров Федор Кириллович

Место рождения

Шабаново, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

20.04.1900 ст.

Дата смерти

28.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1900 ст.

Отец: Никифоров Кирилл Федорович

Мать: Никифорова Евдокия Федоровна

Шабаново, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шаралина) Евдокия Сергеевна

Крещение
20.04.1900 ст.
Рождение ребёнка
До 1941

Сын: Никифоров Ребенок 1 Федорович

Мать ребёнка: (Шаралина) Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
До 1941

Сын: Никифоров Ребенок 2 Федорович

Мать ребёнка: (Шаралина) Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
До 1941

Сын: Никифоров Ребенок 3 Федорович

Мать ребёнка: (Шаралина) Евдокия Сергеевна

Призыв на военную службу
22.10.1941
Дмитровский РВК, Московская обл., Дмитровский р-н, Москва и МО
Смерть
28.03.1943
Ленинградская область
Причина смерти: пропал без вести

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