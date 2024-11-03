Никифоров Федор Кириллович
Место рождения
Дата рождения20.04.1900 ст.
Дата смерти28.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1900 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
20.04.1900 ст.
Рождение ребёнка
До 1941
Сын: Никифоров Ребенок 1 Федорович
Мать ребёнка: (Шаралина) Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
До 1941
Сын: Никифоров Ребенок 2 Федорович
Мать ребёнка: (Шаралина) Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
До 1941
Сын: Никифоров Ребенок 3 Федорович
Мать ребёнка: (Шаралина) Евдокия Сергеевна
Призыв на военную службу
22.10.1941
Дмитровский РВК, Московская обл., Дмитровский р-н, Москва и МО
Смерть
28.03.1943
Ленинградская область
Причина смерти: пропал без вести