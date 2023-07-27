Фомичев Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1947
Дочь: Фомичева Анна Федоровна
Мать ребёнка: Лучкина Анастасия Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомичева Елена Федоровна
Мать ребёнка: Лучкина Анастасия Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомичева Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Лучкина Анастасия Леонтьевна
Смерть
Неизвестно