Фомичев Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичев Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1947

Дочь: Фомичева Анна Федоровна

Мать ребёнка: Лучкина Анастасия Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомичева Елена Федоровна

Мать ребёнка: Лучкина Анастасия Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомичева Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Лучкина Анастасия Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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