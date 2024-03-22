Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Андрей
Рождение ребёнка
1844
Сын: Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Марья Дмитриевна
Мать ребёнка: Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мавра Дмитриевна
Мать ребёнка: Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Платон Дмитриевич
Мать ребёнка: Параскева Андреевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Параскева Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Андреевна
Смерть
Неизвестно