Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Андреевич

Место рождения

Зюзино, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Андрей

Мать: не указана

Зюзино, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1844

Сын: Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Параскева Андреевна

Зюзино, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Марья Дмитриевна

Мать ребёнка: Параскева Андреевна

Зюзино, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мавра Дмитриевна

Мать ребёнка: Параскева Андреевна

Зюзино, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1855

Сын: Платон Дмитриевич

Мать ребёнка: Параскева Андреевна

Зюзино, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857

Сын: Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Параскева Андреевна

Зюзино, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Андреевна

Смерть
Неизвестно
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