Горохова Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова Евдокия Семеновна

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Никита Семенович

Отец ребёнка: Семен

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Семен

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Горохов Михаил Потапович

Отец ребёнка: Горохов Потап Максимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Потап Максимович

Смерть
Неизвестно
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