Горохова Евдокия Семеновна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
1836
Сын: Никита Семенович
Отец ребёнка: Семен
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Семен
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Горохов Потап Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно