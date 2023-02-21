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Старосельский Арсений Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1904

Дата смерти

02.11.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1946

Жена: Старосельская Вера Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старосельская Вера Михайловна

Смерть
02.11.1953
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