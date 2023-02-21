Старосельский Арсений Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1904
Дата смерти02.11.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1946
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старосельская Вера Михайловна
Смерть
02.11.1953