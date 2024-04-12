Малыгина (-) Наталья Петровна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Малыгин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Малыгин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
12.08.1844
Отец ребёнка: Малыгин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Малыгин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
20.09.1851
Отец ребёнка: Малыгин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
25.07.1853
Отец ребёнка: Малыгин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
25.03.1855
Отец ребёнка: Малыгин Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно