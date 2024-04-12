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Малыгина (-) Наталья Петровна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Малыгин Николай Иванович

Отец ребёнка: Малыгин Иван Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Малыгин Иван Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.08.1844

Сын: Малыгин Петр Иванович

Отец ребёнка: Малыгин Иван Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Малыгин Иван Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.09.1851

Сын: Малыгин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Малыгин Иван Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.07.1853

Сын: Малыгин Василий Иванович

Отец ребёнка: Малыгин Иван Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.03.1855

Сын: Малыгин Иван Иванович

Отец ребёнка: Малыгин Иван Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Иван Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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