Кузнецова (Солдатова) Зинаида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солдатова Галина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Петр Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Александр Алексанлрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
03.03.1959
Сын: Кузнецов Николай Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Григорьевич
Зырянская, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно