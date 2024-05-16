Кузнецова (Солдатова) Зинаида Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецова (Солдатова) Зинаида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Солдатов Петр Петрович

Мать: Солдатова Александра Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солдатова Галина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Петр Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Александр Алексанлрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
03.03.1959

Сын: Кузнецов Николай Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Григорьевич

Зырянская, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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