Идрисова (Валиева?) Нурхаят Давлиевна
Место рождения
Дата рождения?.05.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1918
Отец: Валиев Давли
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Идрисов Низаметдин Красноармеец Идрисович
Рождение ребёнка
22.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Идрисов Низаметдин Красноармеец Идрисович
Смерть
Неизвестно