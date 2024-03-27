Идрисова (Валиева?) Нурхаят Давлиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Идрисова (Валиева?) Нурхаят Давлиевна

Место рождения

Кайбицы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

?.05.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1918

Отец: Валиев Давли

Мать: не указана

Кайбицы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Идрисов Низаметдин Красноармеец Идрисович

Кайбицы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Идрисов Низаметдин Красноармеец Идрисович

Кайбицы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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