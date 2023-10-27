Шатрова Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатрова Арина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

До 1906

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Шатров Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Шатров Андрей

Рождение ребёнка
1875

Сын: Шатров Иван Андреевич

Отец ребёнка: Шатров Андрей

деревня Борки,Рождественской волости, Канского уезда, Енисейской губернии
Рождение ребёнка
1883

Сын: Шатров Филипп Андреевич

Отец ребёнка: не указан

деревня Борки, Рождественской волости, Канского уезда,Енисейской губерниии
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Соснина Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Шатров Андрей

Рождение ребёнка
1892

Сын: Шатров Корней Андреевич

Отец ребёнка: Шатров Андрей

деревня Борки, Рождественской волости, Канского уезда, Енисейской губернии
Смерть
До 1906
деревня Борки, Рождественской волости, Канского уезда, Енисейской губернии
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