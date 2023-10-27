Шатрова Арина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиДо 1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1870
Сын: Шатров Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Шатров Андрей
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Шатров Андрей
деревня Борки,Рождественской волости, Канского уезда, Енисейской губернии
Рождение ребёнка
1883
деревня Борки, Рождественской волости, Канского уезда,Енисейской губерниии
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Соснина Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Шатров Андрей
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Шатров Андрей
деревня Борки, Рождественской волости, Канского уезда, Енисейской губернии
Смерть
До 1906
деревня Борки, Рождественской волости, Канского уезда, Енисейской губернии