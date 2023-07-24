Поломошнова (Поломошнова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоломошнова (Поломошнова) Наталья

Поломошнова (Поломошнова) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1880

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Малахова Анна

Отец ребёнка: Поломошнов Трофим

Рождение ребёнка
1874

Сын: Поломошнов Давыд

Отец ребёнка: Поломошнов Трофим

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Поломошнов Трофим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поломошнов Трофим

Смерть
1880
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close