Поломошнова (Поломошнова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Малахова Анна
Отец ребёнка: Поломошнов Трофим
Рождение ребёнка
1874
Сын: Поломошнов Давыд
Отец ребёнка: Поломошнов Трофим
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Поломошнов Трофим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поломошнов Трофим
Смерть
1880