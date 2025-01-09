Демьянцева (Ложкина) Наталья Михайловна 01.11.1951 — найти родственников по фамилии на Familio

Демьянцева (Ложкина) Наталья Михайловна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 01.11.1951, Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

умерла 14.08.2018

Отец
Ложкин Михаил Никитич21.11.1903 г.р.
Мать
Пелагея Петровна (Борцова) Полина / Пелагея Петровна14.10.1908 г.р.
Супруги
Демьянцев Виктор Георгиевич23.08.1948 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1951

Отец: Ложкин Михаил Никитич

Мать: Пелагея Петровна (Борцова) Полина / Пелагея Петровна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Место жительства
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Бракосочетание
19.04.1972

Муж: Демьянцев Виктор Георгиевич

Рождение ребёнка
08.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демьянцев Виктор Георгиевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Рождение ребёнка
18.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демьянцев Виктор Георгиевич

Смерть
14.08.2018

Причина смерти: Церебральный атеросклероз

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