Демьянцева (Ложкина) Наталья Михайловна
женский, родилась 01.11.1951, Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
умерла 14.08.2018
ОтецЛожкин Михаил Никитич21.11.1903 г.р.
МатьПелагея Петровна (Борцова) Полина / Пелагея Петровна14.10.1908 г.р.
Супруги
Демьянцев Виктор Георгиевич23.08.1948 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1951
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
19.04.1972
Рождение ребёнка
08.05.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Демьянцев Виктор Георгиевич
Рождение ребёнка
18.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Демьянцев Виктор Георгиевич
Смерть
14.08.2018