Петр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Петр Иванович (ок. 1710 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь села Юрьевского Ростовского уезда. О жене его данных нет. Дети: Ирина, супруга священника Иоанна Яковлевича. (о други... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Ирина Петрова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно