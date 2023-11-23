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Петр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Петр Иванович (ок. 1710 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь села Юрьевского Ростовского уезда. О жене его данных нет. Дети: Ирина, супруга священника Иоанна Яковлевича. (о други... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Ирина Петрова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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