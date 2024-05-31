Иванов Александр Вастльевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти08.10.1987
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Иванов Василий Игнатьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1961
Сын: Иванов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Иванова Гурьянова Нина Георгиевна
Рождение ребёнка
31.01.1968
Сын: Иванов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Иванова Гурьянова Нина Георгиевна
Смерть
08.10.1987