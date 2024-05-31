Иванов Александр Вастльевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Александр Вастльевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

08.10.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Иванов Василий Игнатьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1961

Сын: Иванов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Иванова Гурьянова Нина Георгиевна

Рождение ребёнка
31.01.1968

Сын: Иванов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Иванова Гурьянова Нина Георгиевна

Смерть
08.10.1987

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