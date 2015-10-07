Дмитриев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения24.12.1926
Дата смерти07.10.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1926
Отец: Дмитриев Иван
Бракосочетание
02.03.1952
Жена: Дмитриева Анна Петровна
Рождение ребёнка
07.07.1953
Дочь: Дмитриева Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Дмитриева Анна Петровна
Рождение ребёнка
10.07.1958
Сын: Дмитриев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Дмитриева Анна Петровна
Поронайск, Поронайский, Сахалинская область
Смерть
07.10.2015
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно