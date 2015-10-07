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Дмитриев Николай Иванович

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Место рождения

Павловское, Шаховская, Московская область

Дата рождения

24.12.1926

Дата смерти

07.10.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1926

Отец: Дмитриев Иван

Мать: Дмитриева Евдакия Ивановна

Павловское, Шаховская, Московская область
Бракосочетание
02.03.1952

Жена: Дмитриева Анна Петровна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
07.07.1953

Дочь: Дмитриева Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Дмитриева Анна Петровна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
10.07.1958

Сын: Дмитриев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Дмитриева Анна Петровна

Поронайск, Поронайский, Сахалинская область
Смерть
07.10.2015
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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